Prefeitura de Iguaba Grande entrega quadra de esporte de Canellas City revitalizada

Os moradores do bairro Canellas City, em Iguaba Grande, receberam nesta quinta-feira (23) uma quadra de esporte completamente revitalizada, com quadra de concreto, parquinho para as crianças e uma academia popular para os adultos.

Batizada de Quadra de Esportes Eliezer Caldeira Jardim, o local ganhou melhorias no banheiro e no vestiário. A quadra, que antes era de grama sintética e estava completamente deteriorada, agora é de concreto e nas dimensões da Fifa, com novas marcações, novas traves, tabelas de basquete, e grade de proteção. Após a entrega da quadra, uma equipe de futsal infantil testou o novo espaço, que foi aprovado. A área não passava por uma reforma desde 2009, ano em que foi inaugurada.

O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e de acordo com a secretária, Carla Valle, a revitalização vai beneficiar cerca de 2 mil moradores do bairro Canellas City, que terão um espaço novo de 2.600 metros para entretenimento e prática esportiva. Devido a Pandemia de Covid-19, a quadra só será liberada para uso após novo decreto municipal que autorize o uso de áreas de lazer e esporte.

A revitalização do espaço começou em 16 de março e faz parte de uma série de reformas que estão em andamento em Iguaba Grande e também serão entregues nos próximos dias, como as quadras dos bairro Ubás e Sapeatiba Mirim.

A ideia, segundo Carla Valle, é restaurar a autoestima dos moradores que não tinham uma opção segura de lazer e esportes. ‘’Revitalizamos espaços completamente deteriorados, abandonados e entregamos à população espaços dignos de se ter um lazer em família e uma área para esportes. Além de obter espaços revitalizados levaremos projetos para mais próximo da população”, anunciou a secretária.