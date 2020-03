Prefeitura de Iguaba Grande se pede para população ficar em casa, após pronunciamento de Bolsonoro

A Prefeitura de Iguaba Grande vem a público reforçar que continuam mantidas todas as determinações de prevenção e combate ao coronavírus previstas nos três Decretos Municipais.

Confira o comunicado:

“O presente comunicado se faz necessário tendo em vista o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem à noite. Para nós nada é mais importante do que preservar vidas, e neste momento entendemos que o isolamento social é, sim, a melhor forma de evitar a transmissão do Covid-19 porque mesmo fortes e saudáveis podemos levar essa pandemia para dentro de nossas casas: em muitos casos os sintomas do Covid serão confundidos com uma simples gripe, e isso só aumenta o perigo de contágio para quem é do grupo de risco. Sabemos das dificuldades que todos nós estamos sendo submetidos, mas qualquer sacrifício vale a pena se for para salvar vidas. Por favor, fiquem em casa”, diz nota.