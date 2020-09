Prefeitura de Macaé prossegue com ações contra dengue e roedores

Seguindo um protocolo de cuidados e prevenção ao coronavírus, agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura Municipal de Macaé, ligado à Secretaria de Saúde, prosseguem com ações de combate a roedores e ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, em diversos pontos do município. Durante a semana, serão realizadas visitas a domicílios e pontos estratégicos, para orientações e aplicação de larvicida.

De 8h às 16h, a ação de controle a roedores segue a seguinte agenda: nesta segunda (28), a atuação acontece na região central da cidade. Na terça-feira (29), será na Barra de Macaé. Na quarta (30), em Cajueiros. A primeira atuação de outubro, na quinta-feira (01), acontecerá no bairro Botafogo e, encerrando a semana, na sexta (02), as atividades serão na região da Lagoa.



Para combater o Aedes aegypti, no mesmo horário de atuação, as equipes seguem com orientação, inspeção, e eliminação e aplicação de inseticida de ação residual nos depósitos em pontos estratégicos através de bombas aspersoras. A ação será, de hoje (28) à sexta-feira (02/01), nos seguintes bairros: São Marcos; Virgem Santa; Cavaleiros; Nossa Senhora da Glória e Sol y Mar.



Durante a semana, também será realizado o Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), para identificação do índice de infestação do Aedes aegypti no município. A pesquisa será feita por amostragem, com a visitação de 1/5 de imóveis em quarteirões sorteados.



Outro trabalho planejado para a semana é o Reconhecimento Geográfico do município, onde é produzido e atualizados os mapas dos bairros, numeração dos quarteirões, identificação de ruas e logradouros e quantitativo dos imóveis por tipo. Essa é atividade prévia e condição essencial para a programação das operações de campo, de pesquisas e tratamento químico.