Prefeitura de São Pedro da Aldeia ajusta detalhes finais para inauguração de três quadras poliesportivas escolares

As obras de três quadras poliesportivas, das oito em construção nas escolas municipais de São Pedro da Aldeia, estão em processo de finalização. O prefeito, Fábio do Pastel, e o secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, visitaram as estruturas nesta quarta-feira (16) para ajustes dos detalhes das inaugurações, previstas para a última semana de junho e a primeira semana de julho.

As unidades beneficiadas são a Escola Municipal Professora Maria Celeste de Campos, que fica no Baixo Grande; a Escola Municipal Dulce Jotta de Souza, no bairro São João; e a Escola Municipalizada Retiro, localizada no bairro do mesmo nome.

Todas as quadras possuem cobertura composta por estruturas metálicas. O objetivo é proporcionar melhoria nas práticas esportivas dentro das unidades, possibilitando o conforto aos alunos, que poderão realizar atividades protegidos do sol e das chuvas. Os novos espaços também irão receber traves e equipamentos de acordo com a necessidade do local.

“É muito gratificante ver os frutos de um trabalho que começou lá nas primeiras semanas de gestão, com o levantamento do estado em que encontramos cada estrutura. Pisar hoje em uma quadra aqui no bairro Retiro, que era um sonho antigo dos moradores dessa localidade, renova minhas energias para continuar trabalhando para levar dignidade a nossa população. Seguimos vistoriando as demais obras e estaremos entregando novas quadras em breve”, anunciou Fábio.

Para o secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, a inauguração das quadras representa um grande avanço e benefício aos alunos. “Temos aqui três grandes feitos da Educação, dentre eles, o primeiro espaço para a prática de atividades desportivas com segurança nas escolas da zona rural, que é a quadra do Retiro. Em breve, com o retorno das aulas, poderemos ver os alunos desfrutando de algo tão desejado e que será de extrema utilidade para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas”, disse Elias.

Em breve, também serão inauguradas as quadras da E. M. Antonio Vaz da Silva, no Recanto do Sol; E. Mz. Capitão Costa, no bairro da Cruz; E. M. Vidal de Negreiros, em Alecrim; E. M. Rubem Arruda, no Jardim Soledade, e E. M. Francisco Paes de Carvalho Filho, localizada no bairro Boqueirão.