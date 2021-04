Prefeitura de São Pedro da Aldeia busca parcerias para sede do Acolhimento do Tratamento Fora Domicílio

Com o objetivo de propiciar um atendimento mais humanizado aos pacientes que aguardam transporte para tratamento em outras localidades, a gestão municipal de São Pedro da Aldeia segue viabilizando os detalhes para abertura do Acolhimento do Tratamento Fora Domicílio. Nesta segunda-feira (12), o prefeito, Fábio do Pastel, recebeu representantes de comércios do setor alimentício para explicar o projeto e viabilizar parcerias para o local. A previsão é que o evento de apresentação espaço, localizado na Farmácia Municipal, aconteça nesta quarta-feira (14), às 17h.

Na reunião, foi apresentada a importância da participação das empresas locais na iniciativa, que visa oferecer aos pacientes, que precisam viajar de madrugada e que não possuíam um local adequado para aguardar a saída do transporte, um atendimento digno.

O prefeito ressaltou que a nova sede do acolhimento foi possibilitada por meio de parcerias e agradeceu a todos envolvidos. “Temos um espaço sendo preparado para os pacientes em tratamento fora da cidade, com um detalhe importante: sem custos adicionais para o município. Digo isto com uma alegria especial pois tenho visto ajudas voluntárias chegando de todos os lados para o município. Isto só me traz orgulho do nosso povo que, assim como me abraçou anos atrás, continua sendo acolhedor e de bom coração”, afirmou Fábio.

O local disponibilizado na sede da Farmácia Municipal passou por reforma. O espaço terá área coberta, com local para os pacientes sentarem e desfrutarem de café da manhã disponibilizado gratuitamente. Os pacientes também terão acesso ao banheiro. A administração reforça que a iniciativa não irá gerar custos ao município, uma vez que está sendo elaborada exclusivamente com parcerias.

Representando o Hortifruit do Mineiro, Uagufan Carvalho Bastos, elogiou o projeto. “É uma grande iniciativa do nosso prefeito, Fábio do Pastel. Até porque, amanhã ou depois, podemos ter alguém da nossa família precisando, então temos que proporcionar o melhor atendimento possível”. A gerente do supermercado Costazul, Cristina Buarque, também comentou sobre fazer parte da iniciativa. “É um cuidado especial com pessoas que já estão passando por fases difíceis na vida. Cada um fazendo um pouquinho, já conseguimos fazer a diferença”, disse.

O empresário Joelson Patrocínio Menezes, do mercado Ideal, falou sobre a integração do comércio local com a prefeitura em prol da população aldeense. “Juntando os empresários, fica bom para todo mundo, fica fácil participar e contribuir. Acho uma iniciativa maravilhosa”. Wellington Grassine, do supermercado Terê Frutas, também abordou a união do empresariado para propiciar mais qualidade de vida aos moradores. “Achei excepcional o projeto do prefeito e acho que nós empresários e comerciantes temos muito a colaborar com a população de São Pedro. Estamos muito felizes por fechar essa parceria”, afirmou.