Prefeitura de São Pedro da Aldeia debate realização de novas obras do cinturão de proteção à Lagoa

A proposta de realização de novas obras para o cinturão de proteção à Lagoa de Araruama, na altura do bairro São João, é uma das ações em andamento por meio da parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João. A intervenção está em fase final de licitação. Essa iniciativa e os demais projetos voltados ao meio ambiente foram debatidas com a secretária executiva do consórcio, Adriana Saad, nesta quarta-feira (24), no primeiro encontro técnico do órgão. Foram abordados, ainda, os principais planejamentos e cronogramas previstos para este ano.

A dragagem da lagoa, que é uma reivindicação antiga da população já em andamento, também foi pauta da reunião, realizada na sede da prefeitura. O presidente do consórcio e também chefe do executivo aldeense, Fábio do Pastel, afirmou que estará acompanhando de perto esses processos.

“Já estamos trabalhando em ofícios e cobrando quais medidas estão sendo tomadas para a dragagem da lagoa, no trecho que começa no Canal do Itajuru e vai até o bairro Boqueirão, que será realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente, Inea. Também já temos formalizado documento requerendo o cronograma da obra do cinturão no bairro São João à concessionária Prolagos. Estamos trabalhando com afinco para dar andamento a estas e outras ações que irão trazer muitos benefícios não apenas para São Pedro da Aldeia, como para as demais cidades banhadas pela lagoa”, declarou Fábio do Pastel.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Raquel Trevisam, esteve presente na ocasião, participando da análise dos projetos apresentados e apontou a clareza com que estão sendo abordados os dados.

“O consórcio mostrou transparência, trouxe muitas informações a respeito dos procedimentos que devem ser tomados e de tudo o que está sendo desenvolvido tanto do consórcio, quanto do comitê, apresentando projetos e metas. Isso é importante dentro do que o município entende como ideal dentro do encaminhamento das ações”, afirmou Raquel Trevisam.

Outro ponto salientado foi a análise dos possíveis impactos para a população, na revisão quinquenal, prevista para junho deste ano. A revisão tem como objetivo avaliar os investimentos programados para os próximos cinco anos em água e esgoto. A ação também aborda as manutenções nas estações de tratamento, mapeamento das estações de água, andamento da obra do cinturão da lagoa, entre outros.