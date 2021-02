Prefeitura de São Pedro da Aldeia define ordenamento e segurança para período de Carnaval

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia intensificará as ações de ordenamento durante o período de Carnaval. Uma reunião, realizada nesta quarta-feira (10), definiu estratégias em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Fiscalização de Postura.

As equipes estarão mobilizadas para ordenar e orientar o trânsito nas vias públicas municipais, inibindo a formação de filas duplas e o estacionamento em local inadequado, por exemplo. As ações se estenderão a pontos estratégicos que possam interferir no fluxo das rodovias que cortam o município (RJ-106 e RJ-140).

Praias e bairros distantes da área central do município também serão alvo de operações de ordenamento. Em toda a cidade, os agentes estão empenhados para garantir o cumprimento da proibição de som alto, em caixas de som ou veículos, e aglomeração em área pública ou privada.

O Secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cádimo, falou sobre as especificidades deste período. “Esse feriado terá características diferentes em função da Pandemia. Temos um decreto em vigência no município que estabelece restrição à interação social e proíbe aglomerações, por exemplo. Justamente por isso, o nosso planejamento operacional, em parceria com o 25º BPM – 2º CIA, está sendo trabalhado de forma que as restrições sejam criteriosamente cumpridas”, afirmou.

Em caso de desrespeito às determinações ou aos agentes, os cidadãos poderão ser encaminhados à Delegacia de Polícia.