Prefeitura de São Pedro da Aldeia esclarece sobre aplicação de vacinas nos profissionais de Saúde

Seguindo as diretrizes estaduais e nacionais da vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia esclarece que o público-alvo da imunização no município foi estendido para todos os profissionais da Saúde desde a quarta-feira (3). São consideradas profissões da área da Saúde, segundo o Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 287, de 8/10/98), as seguintes categorias:

− Assistência Social

− Biologia

− Biomedicina

− Educação Física

− Enfermagem

− Farmácia

− Fisioterapia

− Fonoaudiologia

− Medicina

− Medicina Veterinária

− Nutrição

− Odontologia

− Psicologia

− Terapia Ocupacional

Todos os profissionais que tenham comprovante funcional nas devidas categorias serão vacinados enquanto houver doses disponíveis, não havendo nenhum tipo de favorecimento ou privilégio. A Prefeitura não se responsabiliza pelo uso publicitário da vacinação por parte de quaisquer instituições privadas do município.

A Prefeitura destaca, ainda, que a distribuição das vacinas para os demais públicos acontecerá de acordo com a chegada de novas doses e com as diretrizes determinadas pelo Governo do Estado. Toda a população será vacinada gradativamente. Enquanto isso, é de grande importância a manutenção dos protocolos de segurança, como o uso de máscara, álcool em gel e higienização frequente das mãos.

Vale ressaltar que a transparência é prioridade na nova gestão municipal. Todos os dados sobre a doença são amplamente informados nos canais oficiais da Prefeitura, com veiculação diária do Boletim Coronovírus, além da divulgação do número das vacinas aplicadas na cidade, por meio da ferramenta do Vacinômetro.