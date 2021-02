Prefeitura de São Pedro da Aldeia fecha acordo para uso gratuito do antigo prédio do IPAC/RJ

O antigo prédio do Instituto de Proteção e Assistência à Criança (IPAC/RJ) será cedido para a Prefeitura de São Pedro da Aldeia. A administração municipal fará o uso gratuito do espaço, localizado no Centro da cidade, durante oito anos. O acordo foi fechado em uma reunião entre o prefeito, Fábio do Pastel, e o advogado e presidente do instituto, Juquinha Ferreira da Costa. O encontro contou, ainda, com a presença da secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, e o procurador-geral, Peter Samerson. Nesta quarta-feira (24), o local receberá uma visita técnica para avaliação das estruturas.

O prédio, de 1.141,70 metros quadrados, foi tradicionalmente utilizado nos últimos anos para atendimentos voltados à saúde, como o funcionamento da policlínica municipal e do Centro de Especialidade Odontológicas. A previsão inicial é que o espaço seja usado novamente pela Secretaria de Saúde, levando em consideração a facilidade de acesso da população ao local e as grandes dimensões da área, que pode ser usada tanto para fins administrativos quanto para assistência aos munícipes.

“Faremos a análise das estruturas e, após a reforma geral, vamos usar o espaço cedido da forma que melhor atenda às demandas atuais da secretaria, dando mais qualidade de trabalho ao servidor municipal e também aos moradores. O prédio do IPAC já é popularmente conhecido pela população, além de estar no coração da cidade. Essa parceria só tem a agregar para o nosso município”, disse a secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes.

O prefeito, Fábio do Pastel, reforçou que a gestão municipal está trabalhando para solucionar as demandas que são prioridade na cidade. “Recebi o Dr. Juquinha, a quem eu agradeço por esse acordo que vai fazer a diferença no nosso município, e junto à secretária Maria Márcia Fontes, firmamos o compromisso de cessão do prédio onde funcionava o IPAC, que hoje está sem uso, para a Secretaria de Saúde. Estamos contentes com a parceria e seguimos firmes no trabalho conjunto em prol da saúde aldeense”, declarou.

O antigo prédio IPAC está localizado na Rua Duque de Caxias, próximo à Agência da Caixa Econômica.