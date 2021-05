Prefeitura de São Pedro da Aldeia finaliza limpeza de canal do bairro Rua do Fogo

A Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia finalizou, nesta segunda-feira (10), o trabalho de limpeza e desassoreamento do canal próximo ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), na localidade Gelson Pinheiro, no bairro Rua do Fogo. O serviço, iniciado na última sexta-feira (7), era uma solicitação antiga dos moradores e foi realizado por uma máquina escavadeira.

O córrego possui cerca de 600 metros de extensão. O processo de assoreamento ocorre com o acúmulo de sedimentos no corpo hídrico, como areia e lama. De acordo com o Secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, a expectativa é que o trabalho evite alagamentos na região. “Reconhecemos as solicitações feitas pelos moradores do bairro Gelson Pinheiro e incluímos no nosso cronograma. Com o fluxo mais eficiente de água pelo canal, o escoamento será mais rápido, o que evita alagamentos”, explicou.

As ações de saneamento, assim como as outras realizadas pela pasta, obedecem ao cronograma de serviços, baseado nas necessidades de cada local.

Prefeito acompanhou o início dos trabalhos

O início da ação de desassoreamento foi acompanhado pelo prefeito, Fábio do Pastel. Além do chefe do executivo, também acompanharam a limpeza de perto o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, o chefe de gabinete, Moisés Batista e o vereador Márcio Soares.