Prefeitura de São Pedro da Aldeia institui Gabinete de Crise para combate à Covid-19

A prefeitura de São Pedro da Aldeia institui oficialmente o Gabinete de Crise para o combate emergencial da Covid-19 no município por meio do Decreto nº 002, publicado na quinta-feira (7). A estratégia integra diversas secretarias em um trabalho unificado para atuação no enfrentamento da doença.

O prefeito Fábio do Pastel pontuou que este é um dos focos da nova gestão e que já foi iniciado, também, a elaboração de um novo decreto municipal. “Precisamos avançar e por isso instaurei o Gabinete de Crise da Covid-19. Nos próximos dias publicaremos o decreto municipal com as ações para combate ao coronavírus. É momento de ação direcionada e nossa equipe de Saúde e demais secretarias estão focadas”, afirmou.

Coordenado pelo prefeito, o gabinete conta com a participação das secretarias de Saúde, Educação, Governo, Assistência Social, Segurança e Ordem Pública, Serviços Públicos, Adjunta de Turismo e com a Procuradoria-Geral.

O objetivo é atuar no monitoramento de riscos, reduzir os impactos à população, tomar providências e adotar medidas administrativas. Também é de responsabilidade dos membros efetuar ações de proteção à população vulnerável.

São ainda atribuições do gabinete oferecer suporte às emergências e sugerir medidas por meio de leis, decretos e demais normativas municipais para o combate da pandemia.

O documento que institui o Gabinete de Crise pode ser acessado no site oficial da Prefeitura, no ícone do Portal da Transparência, na sessão de decretos relacionados à Covid-19, ou no link: https://bit.ly/3q3IfA7.