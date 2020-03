Prefeitura de São Pedro da Aldeia lança serviço online de saúde para orientar população

Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia liberou nesta quinta-feira (26) um novo serviço on-line para orientar a população sobre qual serviço de saúde deve procurar, em caso de quadro similar ao Covid-19. Com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de Saúde, o “Agente Virtual de Saúde” pode ser acessado por qualquer cidadão que tenha dúvidas sobre a real necessidade de se buscar a rede municipal. O dispositivo simula uma breve entrevista para esclarecer ao morador se deve procurar um posto de saúde, o pronto-socorro ou permanecer em domicílio. A ferramenta é gratuita e está disponível para toda população. Para conferir, clique aqui.

O Agente Virtual de Saúde procura, de forma simples e direta, saber quais são os possíveis sinais e sintomas do morador, histórico de viagens ao exterior ou contato com pessoas diagnosticadas com coronavírus. A ferramenta questiona ainda se o morador conta com doenças pré-existentes em seu quadro de saúde.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Francislene Casemiro, a ferramenta permitirá orientar a população, diminuindo idas desnecessárias ao Pronto-Socorro e fortalecendo a presença da Atenção Básica, muito importante nesse momento de combate à propagação do Covid-19.

“Os formulários preenchidos e gerados pelo Agente Virtual de Saúde serão acompanhados pela Vigilância Municipal. Vale destacar que a ferramenta não substitui um diagnóstico profissional, reforço também ser imprescindível que o usuário envie informações verídicas. O Agente Virtual proporciona que o paciente tenha um esclarecimento maior sobre os próximos passos que deve seguir. Continuamos orientando que as pessoas não se aglomerem, uma ida a emergência só deve acontecer em extrema necessidade”, disse a secretária de Saúde, Francislene Casemiro.