Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove interação entre município e associados do CEASP

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promoveu a interação entre o município, os empreendedores e os sócios do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (CEASP) nesta quinta-feira (29). Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel ouviu as principais demandas dos associados e reforçou a disponibilidade da gestão em buscar parcerias para capacitação da mão de obra local.

A administração municipal montou um ponto de coleta de currículos na sede da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca. Até o momento já foram recebidos cerca de cinco mil documentos destinados à captação das vagas de emprego. O secretário da pasta, Thiago Ribeiro contou que realiza a filtragem dos currículos que serão enviados aos associados do empreendimento.

“Temos o objetivo de capacitar a mão de obra local. Recebemos diversos currículos e nossa equipe atua na pré-seleção dos mesmos para que cada empreendedor receba apenas os currículos que se encaixem no perfil das suas vagas. Esta etapa é apenas um filtro das informações. A decisão final, claro, é de cada associado que irá realizar as entrevistas”, relatou o secretário de Agricultura, Trabalho e Pesca.

O sócio-empreendedor do CEASP, Gustavo Scarambone, ressaltou o apoio do município. “Também sou varejista, e sei da importância de poder contar com o apoio da gestão pública. A prefeitura está fazendo algo que nunca vi antes. Montaram um banco de currículos, se propuseram a ajudar, em parceria com a Junta Comercial”, comentou.

Fernanda Affonso, umas das associadas, mencionou a iluminação da rodovia Amaral Peixoto, as condições do retorno e a possibilidade de uma passarela na altura do empreendimento, além de outras demandas. O prefeito Fábio do Pastel ouviu e disse que já está em diálogo com o Governo do Estado para solucionar os questionamentos levantados. “Estamos em constante conversa com o governo estadual, que sempre nos recebe muito bem. Já apresentamos projetos sobre o trecho citado da rodovia, inclusive sobre o retorno no local. Estaremos avaliando também as demais solicitações em busca de soluções”, afirmou Fábio do Pastel.

“Sempre acreditei no potencial de São Pedro da Aldeia e fico muito satisfeito de ver tantas pessoas investindo em nossa cidade. Parabenizo o Gustavo Scarambone pelo investimento e a todos vocês por escolherem nosso município. Aproveito para pedir um favor: se puderem olhar para nossos trabalhadores. Como poder público, nosso objetivo é ajudar no que for possível, estamos à disposição. Sucesso a todos”, finalizou o prefeito.