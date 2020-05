Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza serviço para melhorar tráfego de veículo no interior da cidade

Para evitar pontos de alagamento e melhorar o tráfego de veículos e pedestres na estrada que liga o bairro Sergeira à localidade da Posse, no interior de São Pedro da Aldeia, a Prefeitura está realizando duas travessias, com 12 metros de extensão cada, com tubos de 500mm de diâmetro. Haverá, ainda, valas nas laterais da estrada para drenar a água. O serviço é realizado por uma equipe de quatro funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, com auxílio de uma retroescavadeira e dois caminhões.

De acordo com o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Eduardo dos Santos, o serviço irá sanar o problema de alagamento na estrada, que também é rota de ônibus e caminhões. “Estamos fazendo essas travessias para que a água não fique mais acumulada. Além da água de chuva, lagoas à margem da estrada, de fazendas localizadas naquele bairro, também atrapalham o tráfego quando são abertas. Essa estrada é uma rodovia que liga São Pedro da Aldeia a outros municípios da região, como Araruama e Iguaba Grande”, explica.

Foto: Divulgação

A previsão é realizar esses serviços de travessia também em outras localidades do interior aldeense, como a Estrada do Pau Ferro, que receberá duas travessias, e na estrada do bairro Cruz. O objetivo é o mesmo, evitar pontos de alagamento nas vias não pavimentadas, melhorando o dia a dia dos moradores e facilitando o tráfego nesses locais.