Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai fiscalizar o uso de máscaras

Em São Pedro da Aldeia, o uso de máscara de proteção facial é obrigatório para quem sai de casa: seja para trabalhar, ir ao supermercado ou simplesmente fazer uma caminhada no início ou final do dia. Para fiscalizar o cumprimento do decreto n° 44 (24/04/2020), nesta sexta-feira 22/05, as secretarias de Governo, Desenvolvimento Econômico, Guarda Municipal e Cruz Vermelha farão uma ação na orla da Praia do Centro. As ações serão realizadas das 7h às 8h30 e no final de tarde, das 17h às 19h.

Segundo o secretário de Governo, Eronildes Bezerra, que se reuniu hoje com representantes das pastas que participarão da operação, o objetivo é fazer com que o cidadão se conscientize da importância do uso da máscara como uma importante forma de prevenção do avanço da doença no município.

“Mais do que o cumprimento de um decreto, usar máscara é uma maneira de cuidar de si mesmo e do outro. No centro da cidade já percebemos uma adesão grande da população, agora vamos atuar junto aos adeptos de corridas e caminhadas. Precisamos da ajuda de todos para enfrentar e vencer esse vírus”, afirma o secretário que tem participado pessoalmente das operações de fiscalização e conscientização realizadas no município.