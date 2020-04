Prefeitura de Saquarema adquire Van Oftalmológica

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quarta-feira, a unidade móvel de consultas e exames oftalmológicos. Denominada Van Oftalmológica, o veículo percorrerá os bairros de Saquarema com diversos serviços gratuitos para a população.

A van, modelo Mercedes Benz Sprinter, está equipada com diversos aparelhos para exames essenciais aos pacientes que precisam de cuidados oftalmológicos. O veículo foi adquirido 0 quilômetro pela Prefeitura e, em breve, estará em operação no município, assim que a pandemia do Coronavírus estiver contida.

Além de exames, a Van Oftalmológica será um local onde os moradores poderão tirar dúvidas o obter informações sobre o projeto e formas de cuidar da saúde da visão, dando destaque para a prevenção e o diagnóstico de alterações oculares ainda no início, aumentando consideravelmente as chances de cura.

“A Van Oftalmológica aumentará a nossa cobertura oftalmológica na cidade. Esta unidade, aliada à Clínica de Olhos, devolverá a visão a centenas de saquaremenses que poderão voltar a enxergar, fazendo todo o procedimento em nossa cidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Com esta nova ferramenta, a Prefeitura de Saquarema amplia ainda mais a rede de atenção, cuidado e prevenção a problemas oftalmológicos. Antes, exames e cirurgias eram realizados em outras cidades, como Niterói e Rio de Janeiro. Agora, com a Van e o funcionamento da Clínica de Olhos Doutor Serodio, diversos serviços são realizados no município, dando mais conforto para os pacientes.

Inaugurada em outubro de 2019, a Clínica de Olhos tem capacidade para realizar até 1200 exames e procedimentos por mês, além de 120 cirurgias de Catarata a cada mês. Esses números reduzem efetivamente a demanda reprimida que existia na cidade, oriunda de outros anos, que passava dos 3 mil pacientes.

O cronograma de visitas da Van Oftalmológica será divulgado constantemente pela Secretaria Municipal de Saúde, assim que os serviços forem iniciados. Já a Clínica de Olhos está localizada na Rua Heitor Bravo, 06, Bacaxá.