Prefeitura de Saquarema cria Centro de Testagens contra o Coronavírus

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre nesta segunda-feira, 17, mais um ponto de testagem para o Coronavirus na cidade. Funcionando na Praça do Bem Estar, no Centro, o local estará aberto de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 hs, e ofertará 400 testes por dia à população.

Com o início da vacinação contra o Coronavirus nas crianças de 05 a 11 anos, os postos de Estratégia de Saúde da Família tiveram modificações no atendimento. A criação do Centro de Testagens busca atender à demanda dos ESFs e demais unidades de saúde da cidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o atendimento será por livre demanda, sem a necessidade de agendamentos.

Os testes Swab de antígeno são indicados para as pessoas que apresentarem sintomas gripais e que tiveram contato com pessoas que testaram positivo há 3 ou 4 dias. Considera-se contato as seguintes situações:

– pessoas que moram, cuidam, visitam ou compartilham uma área com um testado positivo;

– contato físico direto (aperto de mãos e beijos,por exemplo);

– profissionais de saúde sem EPI;

– contato com fluidos corporais sem equipamentos de proteção individual;

– pessoas que ficaram a menos de um metro e meio de distância, por no mínimo, 15 minutos;

Nem todo o contato será considerado próximo. A precaução, o uso de máscaras, a vacinação e os cuidados higiênicos ainda são as melhores formas de se evitar o Coronavirus.