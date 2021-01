Prefeitura de Saquarema dará reajuste para os funcionários públicos

A Prefeitura de Saquarema dará um reajuste de 13% no salário dos servidores municipais efetivos e estáveis. O Projeto de Lei enviado à Câmara de Vereadores que trata do assunto foi aprovado na manhã de quinta-feira, dia 07.

Após ser analisado pelos vereadores, o PL foi aprovado por unanimidade. Desta forma, todos os servidores efetivos e estáveis poderão contar com esse reajuste já no pagamento referente ao mês de fevereiro.

“Junto com o reajuste dos funcionários efetivos, também solicitamos o aumento do valor do Vale Alimentação, este para todos os funcionários. Agora, com a aprovação da Câmara, iremos aumentar para R$ 500 reais o Vale Alimentação”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.