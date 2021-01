Prefeitura de Saquarema e FIRJAN discutem retorno dos cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Saquarema recebeu na manhã desta quinta-feira, representantes da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) para tratar do retorno dos cursos profissionalizantes no município. A volta às aulas aconteceria gradualmente, com o retorno das atividades presenciais.

Com o Plano de Retomada das Aulas na Rede Municipal, a Prefeitura iniciou debate para que as aulas dos cursos profissionalizantes do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França também pudessem ser reiniciadas, observando todos os protocolos sanitários e de segurança contra o Coronavírus.

“Estamos tomando todos os cuidados para que haja o retorno gradual das aulas dos cursos profissionalizantes. Esses cursos são de grande importância para capacitar nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

“Neste primeiro momento, sinalizamos à FIRJAN o interesse em retornar com as atividades do Centro de Capacitação. Caso a FIRJAN dê a resposta positiva, retomaremos com as turmas já iniciadas anteriormente, procurando concluir os cursos que haviam sido iniciados antes da pandemia”, informou a Secretária Municipal de Educação, Lucimar Pereira Vidal da Costa.

De acordo com o planejamento inicial da Secretaria Municipal de Educação, com o retorno das aulas, todos os alunos que estavam matriculados em algum curso profissionalizante serão comunicados sobre a volta das atividades e conclusão dos cursos, obedecendo todos os procedimentos de combate e controle ao Covid-19.