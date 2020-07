A Prefeitura de Saquarema está construindo a “Central do Cidadão”. O prédio, que está erguido em Bacaxá, no início da Avenida Saquarema, abrigará serviços que facilitarão a vida da população.

Com a proposta de trazer agilidade e desburocratizar os serviços, a Central do Cidadão vai reunir a maior variedade de órgãos prestadores de serviços em um único endereço, gerando comodidade para o cidadão e a agilidade na liberação de documentos. Testado com sucesso em inúmeras cidades do país, o modelo conta com a aprovação de órgãos estaduais e federais que atuam aqui no município.

“Temos em nosso país a cultura de que o serviço público é extremamente burocrático e demorado. Com a implantação da Central do Cidadão, vamos mostrar aos moradores de Saquarema que é possível atender ao cidadão de forma rápida e eficaz, garantindo-lhes o direito de serem atendidos de forma eficiente, ágil e cômoda”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

“Todo o projeto foi pensado com cuidado e carinho, levando em conta a acessibilidade e a funcionalidade. Vamos reunir, em um só local, dezenas de serviços para a população”, disse a secretária de Obras e Infraestrutura, Priscilla Barroso Poubel.

Nesta etapa de obras, os profissionais estão terminando o terceiro pavimento do prédio. A Central do Cidadão fica na Avenida Saquarema, 5483, Bacaxá.