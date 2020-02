Prefeitura de Saquarema está instalando passarelas em Jaconé

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, segue com as obras de implantação das novas passarelas em Jaconé.



No início do mês, as obras começaram nas ruas 91 e 100. Neste final de semana, as ruas 88 e 95 começaram a receber as novas estruturas.



As passarelas antigas estão sendo substituídas por novas estruturas de concreto, muito mais seguras do que as de madeira ou ferro que estavam anteriormente. Com as novas passarelas, os moradores e turistas terão maior mobilidade e segurança para transitarem pelo bairro.