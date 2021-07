Prefeitura de Saquarema faz o plantio de mudas na Estrada dos Cajueiros

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou nesta quinta-feira, 01, o plantio de mudas de caju na Estrada dos Cajueiros. A via, que recentemente recebeu obras de drenagem e pavimentação, ganhou dezenas de novas árvores que melhorarão o ambiente e o clima da região.

Parte das mudas foram produzidas no Horto Municipal, em Sampaio Corrêa. No local, a Prefeitura faz a semeadura de árvores frutíferas, plantas nativas, ervas medicinais, legumes e hortaliças para doação às escolas da rede municipal de educação e para a população que visita o horto em busca de mudinhas para hortas e jardins. “Dezenas de moradores nos procuram diariamente para buscar as mudas. Esse é um trabalho gratificante pois contribui para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e, também, refloresta a cidade”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, Wellington Magalhães.

A outra parte das mudas foi doada pela empresa Globo Engenharia, empreiteira responsável pela pavimentação do bairro Vilatur.

“Hoje, fizemos o plantio das trinta primeiras unidades. Mas, não para por ai! Ao longo das próximas semanas, outras mudas serão plantadas de acordo com a evolução das etapas. Ao todo, 100 mudas foram preparadas para este plantio na Estrada dos Cajueiros”, celebrou a Prefeita Manoela Peres.

“É importante frisar que, além da Prefeitura, os moradores também podem cuidar destas plantas. Quem quiser adotar uma muda ou árvore pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura para ter mais informações”, completou a Prefeita.

O Horto e a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca funcionam na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, próximo ao Posto Shell) em Sampaio Corrêa. O e-mail para contato é agricultura@saquarema.rj.gov.br