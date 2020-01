Prefeitura de Saquarema inicia Campanha de Vacinação contra Sarampo

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participará da Campanha Estadual de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a campanha acontecerá até 13/03/2020. Até lá, crianças e adultos na faixa etária de 6 meses a 59 anos deverão procurar os postos de saúde para se vacinar.

Para este ano, a campanha terá dois dias D de vacinação: 01/02/2020 e 07/03/2020. A Campanha é destinada a crianças e adultos ainda não vacinados, ou que não completaram o esquema vacinal. Para se imunizar basta se dirigir a um posto de saúde do município com a caderneta de vacinação, para que o profissional avalie a situação vacinal.

Com o slogan “RJ Sem Sarampo”, a campanha tem como objetivo implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença, considerando o cenário epidemiológico do sarampo no Estado. O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.

O Calendário Nacional de Imunização prevê uma dose de tríplice viral aos 12 meses e 01 reforço a partir dos 15 meses. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.