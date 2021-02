Prefeitura de Saquarema inicia distribuição de kits escolares

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a distribuição dos kits escolares para alunos e professores da Rede Municipal de Educação.



Para este ano, mais de 18 mil kits serão entregues.Por conta da pandemia do Coronavírus, os kits de material serão entregues de acordo com o cronograma de cada escola. Os diretores farão a distribuição de forma a evitar aglomerações em cada escola.

Os kits seguem o padrão já tradicional da Prefeitura de Saquarema, com cadernos, lápis, canetas, cola, tesoura, lápis de cor, canetas hidrográfica, apontador e demais itens, variando de acordo com a série e o segmento de cada aluno. Há, também, o kit de material dos professores, com itens que serão utilizados pelos docentes ao longo do ano letivo.Outra novidade é em relação ao uniforme: os alunos até o 9° ano receberão casacos para compor o uniforme escolar de 2021.

“Estou muito feliz em poder viabilizar os kits escolares por mais um ano. Desde 2018 realizamos a entrega pessoalmente. Mas, por conta da pandemia, este ano não poderemos fazer as cerimônias nas escolas. Tenho certeza de que este kit é de grande importância para centenas de famílias saquaremenses, além de representar um grande ganho na Educação da nossa cidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.