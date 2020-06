Prefeitura de Saquarema inicia testagem de Covid-19 na população

A Prefeitura de Saquarema iniciou um programa de testagem da população para o Covid-19. Durante os próximos dias, 5 mil testagens serão feitos em moradores, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para este tipo de procedimento.



Segundo a OMS, a decisão de testar as pessoas deve basear-se em critérios clínicos e fatores epidemiológicos e vinculados a uma avaliação da probabilidade de infecção. De acordo com a prefeitura, a testagem não é direcionada para toda a população. Antes da realização do teste, o morador deverá preencher um questionário com diversas informações.