Prefeitura de Saquarema iniciará Cadastro Único para as creches em 2022

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará o Cadastro Único das Creches para o ano de 2022. Para este ano letivo, o cadastramento será feito de forma on-line, por conta das restrições impostas pela pandemia do Coronavírus.

O período para cadastramento das crianças em idade de creche (1 a 3 anos) será de 08 a 17 de novembro, por meio do site http://solinfo.net.br/creche. A plataforma foi criada pela Secretaria de Educação para facilitar os responsáveis no momento da inscrição. O site pode ser aberto e visualizado tanto nos computadores, como tablets e smartphones.

O resultado do Cadastro Único será divulgado no site oficial da da Prefeitura de Saquarema e na sede da Secretaria Municipal de Educação no dia 10/01/2022. Já a confirmação da matrícula nas unidades escolares será feita no período entre 17 e 31 de janeiro.

Para dúvidas e informações, a Secretaria de Educação disponibiliza um número de WhatsApp que responderá as mensagens durante a semana do cadastro, das 09 às 17 horas. O número é (22) 99747-6993.

A íntegra da Portaria 007/2021, que estabelece o período de matrícula nas Unidades Escolares da Rede Municipal

de Saquarema, pode ser consultada clicando neste link.