Prefeitura de Saquarema instala iluminação de LED na cidade

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, realizou a troca de pontos de iluminação pública na cidade. As lâmpadas, que eram de vapor de sódio/metálico, estão sendo substituídas por luminárias de LED, que trazem muito mais eficiência e luminosidade.

As novas luminárias apresentam um ganho considerável com a eficiência energética e proporcionam uma iluminação mais potente.

Nesta terça-feira, os serviços foram executados no bairro Porto Novo, na Estrada do Leigo e na Avenida Vilamar. As lâmpadas que estavam nestas ruas serão retiradas e passarão por manutenção para serem implantados em ruas do município que ainda não possuem o sistema de iluminação pública.