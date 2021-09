Prefeitura de Saquarema promove mostra de trabalhos alusivos ao Setembro Amarelo para ampliar a conscientização sobre o tema suicídio

Encerrando as atividades do mês Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura nesta segunda-feira, 27, às 14h, a exposição “Viver é a Melhor Escolha”.

Constituída por 12 pinturas em acrílico sobre tela de pequeno e médio portes, de autoria de usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps II e Caps Ad), a mostra tem como tema o processo de superação pelo qual os assistidos pelo Programa de Saúde Mental da Prefeitura passaram e tem por objetivo chamar a atenção para o problema, que tira a vida de mais de 13 mil pessoas por ano, no Brasil. Os trabalhos podem ser vistos, das 9h às 17h, até 01 de outubro, na sede da Secretaria de Cultura, na Rua Cel. Madureira s/nº – Centro.

Complementando a mostra, uma dinâmica surpresa contará com “caixas de desabafo e de afeto”, onde as pessoas poderão registrar seus sentimentos e deixar o contato para serem procuradas por profissional para atendimento, e de onde poderão extrair frase motivacional, respectivamente.

O Programa de Saúde Mental

A Prefeitura de Saquarema, através do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve um importante serviço para amparar pessoas que se encontrem em situação de risco de suicídio.

Cerca de 96,8% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais, estando em primeiro lugar a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Os CAPS II oferecem atendimento a municípios com mais de 50.000 habitantes (equivalentes a 10% dos municípios, onde residem aproximadamente 65% da população brasileira). O público-alvo é constituído por adultos com transtornos mentais persistentes. Já os CAPS ad focam o atendimento a pessoas que utilizam o álcool de maneira prejudicial e outras drogas.

Os serviços operam, em cada Caps, com uma equipe multidisciplinar constituída por 14 profissionais, de nível médio e superior, que dão suporte para o acompanhamento de cerca de 360 indivíduos por mês, de segunda a sexta-feira, com horário de funcionamento das 8h às 18h. Contatos: Caps II (22 99770-4215); Caps Ad (22 99895-9253); Plantão de Atendimento Psicológico (22 99783-7855); e Resgate Saúde (22 99236-1746).