Prefeitura de Saquarema reajusta salário dos professores municipais

O ano de 2021 começa com novidades para os professores da Rede Municipal de Educação de Saquarema. A Prefeitura vai conceder o reajuste salarial do magistério nos vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro. A correção salarial atende ao disposto na Lei Municipal 1825/2019 e na Lei Federal 11.738/2008.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no salário referente ao mês de janeiro de 2021, serão pagos os reajustes de 12,84% (referente ao piso nacional de 2020) e 12,7% (referente à terceira e última parcela da Lei 1825). Já no salário do mês de fevereiro, será concedido mais 13% a todos os professores efetivos do município.

“Estamos cumprindo a Lei e nosso compromisso com o Magistério municipal. Além do reajuste salarial, que juntando todos os valores, chegará a mais de 38%, também daremos um aumento no Vale Alimentação a todos os servidores, que passará de 300 para 500 reais”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

O reajuste salarial dos professores será dado, de acordo com a Lei Municipal 1825/2019, utilizando-se as verbas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), além de receitas próprias do caixa da Prefeitura.