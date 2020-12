Prefeitura de Saquarema recebe resultado do Inventário Turístico

A Prefeitura de Saquarema recebeu nesta segunda-feira, 14, o trabalho final do Inventário Turístico Municipal. O material foi entregue pelo SEBRAE-RJ, órgão que em parceria com a Prefeitura, foi o responsável por toda a pesquisa feita na cidade.

O objetivo do Inventário Turístico é promover a coleta, identificação e registro de atrativos, serviços e equipamentos turísticos do município, bem como toda a rede de infraestrutura e apoio ao Turismo na cidade. Ao longo do projeto, foi utilizada a metodologia de pesquisa do Ministério do Turismo, que recentemente classificou Saquarema como município de categoria B na rota do turismo nacional.

O Mapa do Turismo realiza a categorização dos municípios turísticos, utilizando notas que vão de “A” a “E”. Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho das economias turísticas locais. Além disso, ele subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

“Depois de muito trabalho em um ano atípico, chegamos ao fim do Inventário Turístico. Agora, poderemos ter uma noção real do que a cidade pode oferecer ao turista, bem como aquilo que precisaremos melhorar. Vamos aproveitar esta oportunidade para melhorar e profissionalizar, cada vez mais, o trade turístico de Saquarema, gerando renda e empregos de qualidade à população”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“O Inventário foi construído em parceria com o Poder Público e a iniciativa privada. Temos uma boa relação com o Saquarema Convention Bureau, Lions Club e outros grupos da cidade, o que permitiu obter informações de forma rápida e eficiente. Buscamos, nesse inventário, retratar Saquarema da forma mais fidedigna”, informou a Coordenadora do Sebrae na Região dos Lagos, Ana Cláudia Melo Vieira.

De posse dos resultados do Inventário Turístico, as equipes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo retomarão as conversas e planejamentos com o setor turístico da cidade para implantar projetos que busquem a melhoria do Turismo na cidade.