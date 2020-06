Prefeitura e Procon de Búzios fiscalizam restaurantes e bares da cidade

Aconteceu no último sábado (20/06), uma ação conjunta da Prefeitura de Búzios, por meio da Coordenação de Posturas, do PROCON e da Vigilância Sanitária, para fiscalização e orientação do segmento de restaurantes, bares e similares que já estão retomando as atividades na cidade.

A reabertura gradativa do setor é devido ao Decreto nº 1.438 de 19 de junho de 2020, liberando o atendimento presencial do público, mediante os limites da Resolução nº 002 expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.

O decreto está disponível no Boletim Oficial n° 1.083, dos dias 17 de junho a 19 de junho de 2020.