Prefeitura faz desinfecção em vias públicas de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio lavou ruas e calçadas de vias próximas à área da Praia do Forte nesta quarta-feira (05). A operação foi efetuada pela Ecomix, empresa que é prestadora de serviços de limpeza pública junto à Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), autarquia do governo municipal.

A limpeza foi realizada com água e uma solução de hipoclorito de sódio concentrado a 2%, lavando as ruas Tamoios, Francisco Mendes, 13 de novembro e as avenidas Nilo Peçanha e Macário Pinto Lopes, na orla da Praia do Forte. A operação é uma iniciativa que complementa as atividades realizadas pela Comsercaf durante o período de festas de fim de ano.

“Lavamos para que pudesse ser feita uma limpeza ainda mais eficiente nas ruas que receberam um maior fluxo de pessoas no fim do ano. A lavagem remove os resíduos e impede que os locais possam ter odores desagradáveis, entregando vias completamente limpas para os moradores e os turistas que visitam nossa cidade”, disse Heitor Fonseca Jr, presidente da Comsercaf.