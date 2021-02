Prefeitura faz ordenamento nas principais avenidas de Búzios

A Guarda Municipal está intensificando a fiscalização nas principais ruas da cidade, para coibir os constantes estacionamentos irregulares de veículos nas calçadas e ciclovias, obstruindo a passagem dos pedestres e ciclistas.

Os agentes estão fiscalizando o trecho que vai do Pórtico até o Trevo da Ferradura. As infrações de estacionamento, estão previstos no artigo 181 do CTB.

Segundo o Comandante da GCM, Inspetor Azevedo, “o correto estacionamento dos veículos que necessitam usar a avenida, vai preservar a integridade de todos, tanto pedestres, ciclistas, quanto o próprio condutor do veículo”, afirmou o Comandante.