Prefeitura inaugura terceira Escola 100% Ecológica em Araruama

Os investimentos em Educação caminham de mãos dadas com a Sustentabilidade ambiental, em Araruama. Tanto que nessa terça-feira a Prefeitura inaugurou a terceira Escola 100% Ecológica no município.

A unidade, que fica no bairro Itatiquara, faz uma homenagem póstuma e leva o nome de Praça Escola Municipal Prefeito Afrânio Valladares.

Para evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus, a entrega foi online, transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura.

Durante a entrega, a prefeita Livia de Chiquinho reforçou o compromisso com o ensino de excelêcia no município. “Nosso objetivo é transformar Araruama em uma grande potência em Educação. E com esse modelo de escola os alunos vão estudar sabendo o que é sustentabilidade ambiental. No total, vamos entregar 6 escolas 100% ecológicas, o que representa um marco na nossa cidade”, disse.

A unidade em Itatiquara conta com energia solar, o que vai resultar em economia, além do Sistema de Reaproveitamento da água da chuva, que poderá ser usada nos banheiros e para molhar o jardim.

A escola vai atender aproximadamente 900 alunos, em três turnos.

São 15 salas de aula, que atenderão os seguintes segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

A estrutura física também abrange sala de informática, biblioteca, sala de recursos, sala de professores, sala de diretor, secretaria, recepção, sala de orientação pedagógica, sala de orientação educacional, anfiteatro, camarim, quadra poliesportiva, reversível para teatro, ou seja, além das modalidades esportivas, os alunos também vão poder se dedicar a atividades artísticas e culturais.

Além disso, outro diferencial é que a escola possui uma bela praça. O espaço deverá ser usufruído pelos alunos nos dias da semana, durante o turno escolar. Já nos finais de semana ela é aberta a toda a comunidade para atividades de lazer e cultura.