Prefeitura inicia atualização do Inventário da Oferta Turística de São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia dá início à atualização do Inventário da Oferta Turística do município. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Adjunta de Turismo, irá garantir um novo panorama do setor, com informações de cada segmento e dados coletados junto aos turistas e à população. O levantamento vai reunir, ainda, o acervo histórico e artístico da cidade e elencar seus atrativos naturais e seu patrimônio material e imaterial.

O inventário é aberto à participação popular por meio pesquisa de opinião on-line (clique aqui e acesse). O mapeamento é realizado, também, pelas equipes técnicas de turismólogos. O levantamento contará, ainda, com entrevistas on-line e presenciais.

“Estamos trabalhando para que o Município esteja preparado para a retomada do setor no pós-pandemia, e o planejamento baseado em informações seguras é extremamente importante. Somos uma cidade com atrativos incríveis e contamos com excelente gastronomia e meios de hospedagem com ótimo padrão, além das maravilhas pouco exploradas no Turismo Rural. Para um planejamento eficaz, a atualização destes dados é fundamental. Contamos com a participação de todos”, destacou a secretária de Turismo, Andrea Tinoco.