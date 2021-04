Prefeitura investe na revitalização do Hospital de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo está revitalizando diversos setores do Hospital Geral, com objetivo de proporcionar mais conforto aos cidadãos no momento do atendimento médico.

A recepção ganhou nova pintura e melhorias na parte elétrica, incluindo troca de luminárias e lâmpadas. Nos banheiros foram instalados novos vasos sanitários e lavatórios, as paredes pintadas, portas trocadas e feita a manutenção na rede hidráulica.

Os medicamentos serão estocados em uma sala ampla e refrigerada. As seções como a Unidade de Pacientes Graves (UPG), também ganharam novo espaço, e o Centro Cirúrgico passou a contar um novo foco melhorando, assim, a visibilidade durante as cirurgias.

“É importante melhorar sempre. A recepção ficou com mais espaço, como sempre venho nesse hospital, logo na chegada já observei”, disse a aposentada Siléia Barreto, 70 anos. A Prefeitura já tem planejadas novas ações para prosseguir com a revitalização do HGAC.