Prefeitura promove blitz educativa em Cabo Frio

Em Cabo Frio, as atividades da Semana Nacional do Trânsito começaram com as blitzes educativas, promovidas pela Guarda Civil Municipal. Na segunda-feira (20), agentes do Grupamento de Trânsito orientaram motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

Durante toda a semana, as operações vão acontecer nos principais cruzamentos do município. Neste primeiro dia a ação ocorreu no trevo das Avenidas América Central com a Teixeira e Souza, em São Cristóvão, e também no Boulevard Canal, no Centro.

As atividades da Semana Nacional do Trânsito, em Cabo Frio, estão sendo coordenadas pelas Secretarias de Direitos Humanos e Segurança e de Mobilidade Urbana. De acordo com a secretária municipal de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olegário, o objetivo é chamar a atenção dos condutores para a importância da prudência no trânsito.

“Durante a blitz educativa, nossos agentes entregam panfletos e conversam com os condutores sobre o cuidado, respeito e prudência no trânsito, fatores que podem evitar acidentes. Além disso, um reboque com um carro danificado em acidente fica exposto, como um sinal de alerta”, explica a secretária.

Nesta terça-feira (21), em Tamoios, as blitzes acontecem nas calçadas. Com o objetivo de conscientizar sobre a desobstrução dos passeios, que devem estar liberados para a utilização de pedestres, agentes da Prefeitura irão abordar os responsáveis por obras e comércios.

Celebrando o Dia Mundial sem Carro, comemorado no dia 22 de setembro, na quinta-feira (23), às 19h, está programado um passeio ciclístico realizado pelo grupo Bike Night e pela Associação Ciclística de Cabo Frio (Acicaf). A concentração será na rua Expedicionário da Pátria, no bairro São Cristóvão, em um trajeto pelos bairros do Braga, Passagem e Centro, retornando ao ponto inicial.

No passeio ciclístico haverá também o lançamento da Pesquisa Nacional sobre o Perfil do Ciclista. A ação é uma parceria da Prefeitura em conjunto com a UFRJ e o Banco Itaú, e traçará o perfil do ciclista de Cabo Frio. Para isso, agentes irão a pontos específicos da cidade que possuem alto tráfego e colherão informações sobre os usuários e a bicicleta como transporte urbano.

As comemorações da Semana Nacional do Trânsito terminam no sábado (25) com um café da manhã para os agentes de trânsito, servido na sede da Guarda Civil Municipal, no bairro São Cristóvão.