Prefeitura se Arraial do Cabo oferece Curso de Capacitação para professores da rede municipal

Com a paralisação das atividades presenciais, a Secretaria de Educação tem desenvolvido estratégias com os professores e profissionais da rede pública de ensino para que possam atuar na Educação à Distância e realizar as atividades com os alunos de casa. O Núcleo Tecnológico Municipal (NTM) e a Casa do Educador vão abrir, neste mês, inscrições para o curso online de ferramentas tecnológicas voltada para o ensino EAD para os professores da rede pública.

Os interessados devem se inscrever entre 15 e 19 de junho através do formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbYYB5Ot9_ZwkF0m5cXpabrK2fN1LsrdzPRUmplj0WoCLydQ/viewform.

O curso busca capacitar profissionais para que possam atuar na Educação a Distância, mais especificamente, gerando conhecimento no uso de ferramentas tecnológicas que podem ser aliadas no ensino mediado pela Web, de maneira a permitir que construam estratégias focadas em favorecer o processo de ensino a distância através da criação de vídeoaulas, ampliando assim a possibilidade de acesso ao ensino de qualidade aos estudantes.

O conteúdo será apresentado de forma clara, objetiva e dinâmica, através de vídeos tutoriais, produzidas por professores do Núcleo de Tecnologia, ensinando técnicas de como gravar uma vídeo aula a partir de aparelhos celulares e computadores. O curso será ministrado 100% online, via internet, e terá a duração de 3 semanas.

O público alvo são professores da Rede Municipal de Ensino interessados na capacitação em Educação a Distância, para atuarem como mediadores nas aulas domiciliares, enquanto as presenciais permanecem suspensas, devido a pandemia do coronavírus.

DENTRE AS EMENTAS DO CURSO ESTÃO:

– Dicas de como gravar uma videoaula com o smartphone;

– Criando uma vídeoaula;

– Fazendo uma vídeo aula usando papel e caneta;

– Fazendo uma vídeo aula usando o power point;

– Gravando a sua vídeo aula;