Prefeitura vai comemorar aniversário de Araruama com inaugurações de importantes obras

A Prefeitura de Araruama vai comemorar os 162 anos de fundação do município em grande estilo e com inaugurações de obras que vão atender aos anseios da população. Será um mês inteiro dedicado à essas inaugurações.

Para evitar aglomeração devido à pandemia do Coronavírus todas as cerimônias serão on-line, com transmissão pelo Facebook da Prefeitura.

A primeira vai acontecer no dia do aniversário da cidade, 06 de Fevereiro, sábado.

A programação é a seguinte:

às 09h30 vai acontecer o tradicional hasteamento das bandeiras no Píer Central, com apresentação da Orquestra Municipal da cidade; e logo depois às 11h será a cerimônia de inauguração da Policlínica do Boa Perna, que vai atender os moradores do bairro, e, ainda, Regamé e Fonte Limpa.

As demais inaugurações em comemoração ao aniversário da cidade vão ser informadas a cada semana aqui pelos canais de comunicação da Prefeitura de Araruama.