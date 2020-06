Prefeitura vai inaugurar neste sábado Hospital Geral Municipal de Araruama

O Hospital Geral Municipal doutora Jaqueline Prates é um sonho que agora se torna realidade.

A inauguração vai ser nesse sábado, 27. Para evitar aglomeração por causa da pandemia do Coronavírus, a cerimônia vai ser online, transmitida ao vivo pelo Facebook da prefeitura, às 11h.

Para garantir a segurança, foram instaladas câmeras em todo o prédio, ou seja, a unidade vai ser monitorada 24 horas.

O hospital conta com 70 leitos.

São :

10 enfermarias, sendo 3 pediátricas

2 unidades Semi-Intensivas, uma adulto e outra pediátrica

01 centro cirúrgico com uma RPA ( recuperação pós anestésico) e 4 salas de cirurgias.

Além disso, o Hospital conta com uma maternidade voltada para o “Parto Humanizado”.

Para ficar mais claro, em um parto humanizado, a ação é toda da mulher, que segue o próprio processo fisiológico. Ela é assistida o tempo todo por um médico, que só interfere se for realmente necessário para garantir a saúde da mãe e da criança.

A maternidade dispõe de:

01 centro de parto humanizado com 03 salas de PPP (pré parto, parto e pós parto)

E 04 enfermarias de obstetrícia cirúrgica, com 10 leitos.

A unidade vai realizar também cirurgias eletivas, como por exemplo, as abdominais, ginecológicas e pequenas cirurgias ortopédicas. Lembrando que, nesse momento esses procedimentos estão suspensos por meio de um decreto estadual, devido à pandemia do Coronavírus.

O hospital é classificado como de média e baixa complexidade; e deverá atender, preferencialmente, pacientes encaminhados pela UPA da cidade. Mas para evitar receber algum paciente que esteja com Covid-19, por enquanto a unidade não vai realizar esses atendimentos; apenas o setor da maternidade vai funcionar nesse primeiro momento.



Uma equipe, composta por médicos do Hospital, vai avaliar a partir de quando será seguro para a unidade começar a receber pacientes gerais.