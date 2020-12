Prefeitura vai realizar Blitz Covid-19 em Praia Seca, em Araruama

A luta contra o Coranavírus é permanente em Araruama. Nesse sábado, 19, a Prefeitura vai realizar uma Blitz, das 09 às 17h, com as equipes da saúde indo de casa em casa para realização de teste rápido, além disso, nas entradas do Distrito de Praia Seca serão instaladas barreiras e só terão acesso ao Distrito moradores e proprietários de imóveis mediante apresentação do comprovante de residência.

Serão instaladas três barreiras pela Guarda Municipal, Defesa Civil e Meio Ambiente:

A primeira será na entrada da Praia do Dentinho, na Rodovia Amaral Peixoto.

A segunda na entrada da Praia de Pernambuca, entre Arraial do Cabo e Araruama e a terceira barreira vai funcionar na ponte que dá acesso à Praia do Vargas.

Além disso, também será realizada uma ação no Terminal Rodoviário de Araruama. Só irão embarcar nos ônibus para Praia Seca aqueles que comprovarem que são moradores ou possuem casa no Distrito, mediante comprovante de residência.

O mesmo vai acontecer no Terminal Aquaviário do Ferry Boat, no centro. No local vão ser realizados testes rápidos. As pessoas que testarem positivo para a doença não poderão embarcar e deverão se encaminhar até a Tenda, localizada ao lado da Upa da cidade.

O objetivo da secretaria de saúde é realizar a testagem em massa dos moradores de Praia Seca.