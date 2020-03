Presidente Associação de Hotéis de Cabo Frio emite decreto para rede encerrar atividades por 30 dias

O Presidente Associação de Hotéis, Gastronomia, Comércio e Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha, emitiu um comunicado na tarde desta sexta-feira, dia 20, encerrando as atividades da rede hoteleira pelo período de 30 dias.

Confira:

À luz do Decreto Municipal nº 6.212 de 20/03/20, a Associação de Hotéis, Gastronomia, Comércio e Turismo de Cabo Frio, RECOMENDA:

1- Aos meios de hospedagem:

Encerramento de suas atividades pelo período de 30 dias (prorrogável). Proibição de check in à partir de 20/03/20 até 20/04/20 (prorrogável). Aos hóspedes que já estão hospedados, manter sua reserva informando de todas as medidas de prevenção e as proibições em nossa cidade e Estado.

Possibilitar, sem cobrança de taxas, a remarcação de reservas para este período no prazo de 12 meses, mantendo as tarifas atuais.

2- Aos bares, restaurantes e similares:

Encerramento do atendimento físico presencial pelo período de 30 dias (prorrogável), passando a atender somente na modalidade delivery.

3- A todos (hospedagem e gastronomia):

Suspensão dos contratos de trabalho dos funcionários que não serão necessários durante o período de fechamento, com remuneração conforme Cláusula 4ª, Parágrafo 3º, do Termo Aditivo à Convenção Coletiva Principal (em anexo).

Insta salientar que, de acordo às PL’s aprovadas dia 18/03/20 pela ALERJ:

PL 2012/20 – (Internet) Não pode haver interrupção de acesso ou redução de velocidade.

PL 1999/20 – (Energia elétrica e água) Proíbe interrupção de serviços por falta de pagamento durante o estado de emergência.

Informamos ainda que continuamos em tratativas junto às autoridades no intuito de minimizar os impactos financeiros. À medida que formos tendo respostas (sejam positivas ou negativas), as divulgaremos.

Finalmente, gostaríamos de solicitar que, aqueles meios de hospedagem que puderem, sinalizem no sentido de ceder suas instalações caso cheguemos a níveis de casos superiores ao número de leitos hospitalares existentes.

Cabo Frio, 20 de março de 2020

Atenciosamente;

Carlos Cunha

Presidente Associação de Hotéis, Gastronomia, Comércio e Turismo de Cabo Frio