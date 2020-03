Presidente da Acia sugere o fechamento do comércio de rua de Cabo Frio

“Não há outro caminho a não ser o da preservação de vidas”, diz Patricia Cardinot

Diante da pandemia do coronavírus, a presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio / Tamoios (Ácia), Patrícia Cardinot, sugeriu nesta sexta-feira (20) o fechamento do comércio de rua na cidade.

“É um momento de extrema dificuldade para nós, empresários. Nossas perdas são imensuráveis. Entretanto, não há outro caminho a não ser o da preservação de vidas. Precisamos agir para a preservação de nossa negócios, mas, ao mesmo tempo, com a responsabilidade necessária para combater o covid-19. Por isso, a Acia faz um chamamento para que os comerciantes evitem abrir as lojas até o fim do corrente mês. Que as dificuldades nos unam ainda mais, pois estou certa de que passaremos por elas”, afirmou Patrícia Cardinot.



A diretora da Acia avaliou ainda que também é preciso levar em conta a segurança, já que as ruas estão vazias por conta do periodo de quarentena.

“É visível o esvaziamento das ruas e praças. Dessa forma, precisamos nos reguardar o máximo possível”, disse ela, que também é presidente do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Cabo Frio.