Presidente da Câmara de Búzios faz um balanço sobre os 100 primeiros dias de gestão

O presidente Rafael Aguiar fez um balanço dos seus 100 primeiros dias de gestão da Câmara Municipal de Búzios, destacando algumas ações realizadas até o momento.



Ele destacou a sanitização de todo ambiente interno da casa legislativa para diminuir o risco de contaminação pelo Novo Coronavírus no Legislativo; a viabilização do convênio com a Caixa Econômica Federal para que os concursados do Legislativo possam ter empréstimo junto ao banco e encaminhamento de resoluções pela Mesa Diretora para alterações no Regimento Interno.

Rafael também falou da intenção de construir a sede própria da Câmara Municipal entre outras melhorias na casa. “Estou trabalhando para dar estrutura para o colegiado”, concluiu.