Presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia está hospitalizado com Covid-19

O vereador e presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, foi internado na manhã desta terça-feira, dia 23, com alguns sintomas do novo coronavírus.

Segundo informações preliminares, ele passou mal com falta de ar e foi socorrido na Tenda de Triagem montada em frente ao Pronto Socorro de Morro dos Milagres.

“Queridos amigos (a), na última quinta-feira, dia 18, apresentei sintomas de gripe e fui conduzido ao hospital. Lá realizei um exame, e o resultado saiu ontem, onde foi constatado o COVID-19. Informo a todos que estou seguindo à risca o tratamento e todas as orientações médicas para minha total recuperação. Adotei o isolamento rígido para evitar a propagação desse mal. Hoje, dia 23, apresentei novamente alguns sintomas e fui hospitalizado, mas sem maiores complicações. Seguimos na luta contra o vírus, e informo aos senhores (as) que, mesmo em isolamento, continuarei fiscalizando as ações do Poder Executivo não só em relação ao combate do Coronavírus, mas em relação a todos os outros temas de interesse público, que visem o bem da população aldeense. Aproveito essa oportunidade para desmentir as fake news de que eu estaria entubado. Peço oração pela minha vida, e pela de todos outros que sofrem desse terrível mal. Creio que breve estarei curado, e que juntos, todos sairemos vitoriosos dessa batalha”, disse o vereador.