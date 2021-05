Presidente do DER vistoria obra de contenção de encosta da Prainha, em Arraial do Cabo

O presidente do DER, Luiz Roberto Pereira, esteve nesta quarta-feira (19), vistoriando a obra emergencial de contenção de encosta da Prainha, em Arraial do Cabo. Ele estava acompanhado do Secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade. Também participaram o vereador, Pedro Cajueiro, e o Chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara, que representou o prefeito Marcelo Magno, que cumpriu agenda externa.

A obra de contenção de encosta da Prainha foi iniciada no dia 3 de maio pelo órgão estadual, atendendo solicitação do prefeito Marcelo Magno. Durante a vistoria, o presidente do DER confirmou a previsão de oito meses para a conclusão da obra, que tem um custo pouco superior a R$ 4,7 milhões.

A obra tem uma extensão total de 240 metros, sendo cerca de 40 metros de um mirante.