Prevenção à saúde da mulher ganha adesão de ciclistas em São Pedro da Aldeia

Mais de 50 mulheres de várias faixas etárias participaram, no último sábado (24), de uma pedalada em alusão à campanha mundial de prevenção ao câncer de mama, celebrada este mês. A atividade, promovida pelo grupo aldeense Feras no Pedal, movimentou a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro da cidade, onde as praticantes de ciclismo se concentraram. O passeio percorreu cerca de 8km, do Centro à Ponta da Areia, e contou ainda com café da manhã especial.

“Esta é a segunda edição do nosso passeio ciclístico pelo Outubro Rosa em São Pedro da Aldeia. Por ser um grupo feminino, a gente sempre busca chamar atenção para essa causa. É também um momento para estarmos todas juntas, confraternizar, trocar experiências e agregar novos adeptos do pedal. Além disso, nesse período de pandemia, a proposta foi incentivar a prática de atividades físicas como forma de manter a saúde do corpo e da mente”, conta Bia Goulart, uma das fundadoras do grupo Feras no Pedal.

MOBILIZAÇÃO

A pedalada foi aberta a mulheres e suas famílias, que compareceram de roupas rosas e com máscara de proteção facial. Um dos destaques do evento foi um registro fotográfico, feito com o auxílio de um drone, que chamou a atenção nas redes sociais. Na imagem, as mulheres aparecem juntas, formando o tradicional laço rosa, símbolo da campanha. “O principal motivo do Outubro Rosa é alertar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e essa foi uma forma que encontramos para dar mais visibilidade a esse movimento”, complementa Bia.

Fotos: Beatriz Oliveira