Previsão do tempo para os próximos dias em Cabo Frio

Terça-feira (3),o tempo se manterá instável e o céu ficará nublado, com previsão de chuva fraca a moderada no decorrer do dia, podendo ocasionalmente ser forte. Máxima prevista de 27° e mínima de 21°.

Quarta-feira (4), o céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuvas periódicas no decorrer do dia. Máxima prevista de 26° e mínima de 20°.

Quinta-feira (5), o céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de chuva de forma isolada ao longo do dia. Máxima prevista de 26° e mínima de 21°.

Sexta-feira (6), céu claro com algumas nuvens, com pequena possibilidade de chuvas isoladas.Máxima prevista de 26° e mínima de 23°.