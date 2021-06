Primeira etapa de vacinação da febre aftosa em Cabo Frio termina dia 15

No próximo dia 15 de junho, terminará a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa em todo Estado do Rio de Janeiro, e após essa data, os produtores de Cabo Frio terão cinco dias úteis para acessar o site do Núcleo de Defesa Agropecuária (http://www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br/) e enviar a declaração de vacinação. Além da declaração de vacinação, é preciso anexar também a imagem da nota fiscal da compra da vacina.

O envio do documento é feito através do Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC), gerenciado pela Secretaria de Estado de Agricultura, por meio da Defesa Agropecuária.

De acordo com a veterinária Márcia Tavares, é com essa declaração que é comprovada a vacinação do rebanho e feita a atualização do cadastro da propriedade. A partir do dia 16 de junho, os pecuaristas de Cabo Frio que tiverem dificuldade para enviar a declaração de vacinação para o Núcleo de Defesa Agropecuária, podem solicitar ajuda da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, de segunda a sexta, das 9h às 16h. A veterinária lembrou, ainda, que a vacinação do rebanho é uma obrigação prevista na legislação e cabe ao pecuarista cumprir essa etapa.