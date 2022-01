Primeiro caso da variante Ômicron é confirmado em Búzios

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde, confirmou o primeiro caso da variante Ômicron na cidade. Os estudos realizados pela equipe de viligância Epidemiológica Municipal possibilitaram a identificação através do sequenciamento genético de amostras virais positivas para Sars-Cov-2 que foram enviadas para o Rio de Janeiro.

Considerando o alto risco de contaminação da variante Ômicron, a orientação é para que todos os cuidados de prevenção sejam reforçados. A população deve estar atenta ao uso adequado de máscaras, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, fazer o uso do álcool gel, lavar constantemente as mãos, além de realizar o ciclo completo do esquema vacinal contra o Covid-19.

O Sars-Cov-2, também conhecido como novo coronavírus, é uma cepa identificada em 2019 e tem algumas características genéticas que o torna mais transmissível podendo evoluir para quadros clínicos mais graves.

Os sintomas mais comuns são semelhantes aos de um resfriado: tosse, febre, coriza e dor de garganta. Também é possível haver perda de olfato e de paladar (ageusia), conjuntivite, náuseas, dor de estômago, diarreia, dor de cabeça e lesões de pele. Também é possível haver alteração do nível de consciência.

A Secretaria de Saúde informa que as pessoas que apresentarem qualquer sintoma, deverão se dirigir a uma das tendas de pronto atendimentos nos bairros da Ferradura e no Hospital Rodolpho Perissé. Os postos estão realizando diariamente a testagem para Covid-19 e gripe Influenza.

De acordo com o secretário da pasta, Leonidas Henringer, apesar do aumento expressivo de contágio, há um baixo índice de internação no município. A porcentagem da população já vacinada com a segunda dose é de mais de 90%.